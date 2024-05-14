Оттава, 14 мая, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Канадская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2013 года, Международной Букеровской премии 2009 года, Элис Энн Манро умерла на 93 году жизни, сообщило 14 мая издание Globe and Mail.

«Ей было 92 года, и она страдала от деменции не менее десяти лет», — сообщило издание.

Писательницы не стало в понедельник вечером, 13 мая. Её смерть подтвердили родственники.

По данным издания, Элис Манро называли мастером коротких рассказов. Она могла уместить в несколько страниц больше проницательности и нюансов, чем большинство других писателей могли бы уместить в роман. Сначала рассказы Манро появились в журнале «Нью-Йоркер», а затем их собрали в 16 сборников.

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