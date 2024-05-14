Санкт-Петербург, 14 мая, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Неизвестный открыл стрельбу у станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил портал 78.ru.

Стрельба произошла днём 14 мая на парковке перед торговым центром «Сити Молл». В результате инцидента пострадал мужчина.

Отмечается, что первую помощь пострадавшему оказали проезжавшие мимо спасатели. Его госпитализировали с ранением брюшной области.

По информации издания, причиной стрельбы стал дорожный конфликт. Нападавший скрылся на чёрной иномарке с московскими номерами. В городе ввели план «Перехват».

В петербургской полиции сообщили, что разыскивают водителя Porsche, который стрелял из травматического оружия на парковке торгового центра, ранил мужчину и скрылся с места происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля в Санкт-Петербурге в пункте выдачи одного из маркетплейсов прогремел выстрел. Стрельбу в сторону сотрудника пункта выдачи из аэрозольного пистолета открыл мужчина, которому сделали замечание из-за находившейся с ним собаки. В результате инцидента никто не пострадал. Стрелявшим оказался ранее судимый 42-летний житель Петербурга. Его задержали, доставили в полицейское управление, оружие изъяли.