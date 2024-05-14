Москва, 14 мая, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Эксперты Общественной палаты России, Центризбиркома и ряда других организаций в ходе круглого стола в ОП обсудили предложения по развитию дистанционного электронного голосования. Об этом 14 мая сообщил портал «Независимый общественный мониторинг» на сайте.

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Сопредседатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов отметил, что ЦИК до 25 мая принимает замечания и предложения по совершенствованию ДЭГ, чтобы учесть их при внесении изменений.

Исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова отметила, что контроль за ДЭГ необходим в том числе в период между выборами, и требуется постоянная работа на этом направлении. Кроме того, растёт количество регионов, желающих участвовать в электронном голосовании.

«На Общественную палату это тоже накладывает определенную нагрузку в плане подготовки наблюдателей и работы с экспертами в тех регионах, где ещё ДЭГ не применяли», — сказала Булгакова.

Член ЦИК России Антон Лопатин отметил важность своевременной актуализации избирательных списков. В течение года в них происходит порядка 25 млн, поэтому требуется развитие системы для выполнения такой объёмной работы. Эксперт также поднял вопрос о формировании электронной очереди во время голосования. В ходе президентских выборов многие участники ДЭГ решили проголосовать в первые часы, и система не справилась с пиковой нагрузкой.

«Около 13:00 мск началась серьёзная атака на систему ДЭГ, в течение примерно часа система не выдавала и не принимала бюллетени избирателей», — сообщил Лопатин.

Эксперты предложили расширить права наблюдателей за ДЭГ, разработать гибкие возможности перехода избирателей между с ДЭГ на традиционное голосование для голосования и обратно, а также меры по регламентированию полномочий ТИК ДЭГ. Предложения, прозвучавшие на круглом столе, обобщат и направят в ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ во время сентябрьских выборов подали 23 региона, в том числе пять регионов, ранее не проводивших электронное голосование. ЦИК продолжит принимать заявки до июня, и число участников ДЭГ может увеличится.