Москва, 14 мая, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Реакция Евросоюза на принятие закона об иноагентах в Грузии напомнила хроническое биполярное расстройство. Об этом в Telegram-канале заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

МИД России

Поводом для комментария послужило заявление Еврокомиссии о том, что принятие закона станет препятствием на пути Грузии в ЕС. Дипломат напомнила, что аналогичные, а иногда и более суровые законы, действуют в более чем 60 странах мира. В большинстве они похожи не на регулирующие акты, а на репрессивные инструменты.

«Сам ЕС в ставшей привычной для него манере хронического биполярного расстройства планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам — «Пакет по защите демократии», — добавила представитель МИД.

При этом, по словам Захаровой, проект регламента Евросоюза содержит более жесткие требования, чем «его американский прародитель».

В Грузии закон об иноагентах приняли 14 мая в финальном чтении. Он предполагает, что некоммерческие и неправительственные организации, получающие более 20% доходов из-за границы, будут считаться представляющими интересы других государств. Для их учета создадут реестр и обяжут ежегодно отчитываться о расходах.

Принятие закона сопровождалось постоянными митингами протестующих и драками. Сегодняшний день не стал исключением. Разъяренной толпе удалось прорвать ограждение возле парламента в Тбилиси.

Против закона выступали и оппозиционные партии страны. 17 апреля противники проекта закона начали громко кричать и стучать по столам во время его обсуждения на заседании парламента. Позднее для выражения недовольства в ход пошли подручные предметы. Оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе бросила бутылку в представителя правящей коалиции Гурама Мачарашвили.

Все это время Запад активно выражал свое недовольство. 2 мая посольство США обвинило Грузию в подрыве отношений, напомнив, что 31 год помогало укреплять экономику страны. В Грузии же основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили отказался встречаться с помощником госсекретаря США Энтони Блинкена Джеймсом О’Брайеном, визит которого планировали на 14 мая — день принятия проекта.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 апреля отметил мягкость грузинского варианта закона. Во многих других странах законы со штрафами, с уголовной ответственностью, отметил дипломат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие закона — исключительно внутренне дело Грузии.