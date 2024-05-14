Люберцы, Московская область, 14 мая, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Девушка подожгла квартиру в подмосковных Люберцах во время обряда по «изгнанию демонов». Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам одного из жителей дома Алекса, девушка не выглядела пьяной, но после случившегося ходила босиком по улице. Он отметил, что за несколько часов до пожара к ней приезжала полиция.

«Я оказался из числа первых, кто там был. Лично я не видел обрядов, но есть истории домочадцев, что именно этим она и занималась, так как ещё утром в этот же день приезжала полиция — девушка устроила беспорядок в квартире», — рассказал он.

Очевидец предположил, что у девушки проблемы с головой, поскольку на вопрос «Это вы подожгли?» спокойно отвечала: «да». При этом она подходила к горящей квартире и бросила туда какие-то вещи.

Ещё одна очевидица Екатерина добавила, что девушка спаслась от пожара через окно, но позднее закидывала в горящую квартиру вещи, которые сама оттуда вытащила. По её словам, девушка была спокойна и улыбалась.

«Она села на лавочку рядом и продолжила читать свою книгу. Собралось побольше людей. И она закинула вещи обратно в горящую квартиру», — рассказала она.

По её словам, в какой-то момент девушка сказала, что дом плохо построен, и поэтому она его подожгла.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая взрыв прогремел в многоэтажном доме в подмосковных Химках. В одной из квартир на 10-м этаже жилого дома на Совхозной улице произошёл хлопок с последующим задымлением. В результате происшествия повреждения получили оконные рамы и фасад дома.

2 мая в Приморском крае из пожара в многоквартирном доме, вспыхнувшего от оставленной в одной из квартир зажжённой свечи, спасли 15 человек. На момент прибытия пожарных на первом этаже дома бушевало пламя. Квартиры на верхних этажах отрезало дымом от выхода. Впоследствии выяснилось, что хозяйка сгоревшей квартиры зажгла церковную свечу в одной из комнат, а затем вышла из дома.