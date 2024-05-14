Москва, 14 мая, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Высокий уровень доверия к бизнесу преобладает сегодня в России. При этом подавляющее большинство опрошенных граждан доверяют именно отечественным предпринимательским кругам. К таким выводам пришли по итогам совместного социологического исследования «Деловая Россия», Общественная палата России и Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Иван Шилов ИА Регнум

В российском обществе в настоящее время преобладает высокий уровень доверия к отечественным предпринимателям: 82% опрошенных граждан отметили, что у них вызывает положительные ассоциации словосочетание «российский бизнес». Кроме того, более половины (63%) считают, что в обществе наблюдается преимущественно высокий уровень доверия к бизнесу.

Сами предприниматели оценивают доверие общества скромнее, хотя показатели все равно не маленькие: 57% респондентов считают, что люди им «очень доверяют». Таковы выводы совместного социологического исследования, которое провели в марте–апреле 2024 года «Деловая Россия», Общественная палата России и Аналитический центр НАФИ. Анализа был проведён на основе «зеркального опроса» населения и предпринимателей среди тысячи респондентов.

При этом 38% опрошенных назвали ключевым фактором, влияющим на формирование положительного отношения общества к российскому бизнесу, высокое качество производимых товаров и предоставляемых услуг. Также россияне судят о предпринимателях по тому, что своим производством они вносят вклад в отечественную экономику (33%) и повышают качество жизни (32%). Наиболее значимы для граждан факт производства товаров на территории России, а также использование передовых технологий и инноваций. Каждый четвёртый житель России признался: на его доверие влияет социальная миссия бизнеса и то, насколько компания заботится о своих сотрудниках и клиентах (по 27%). Значительно менее значимы прозрачность (23%), инновационность (21%), участие в благоустройстве городской среды (17%), других социальных и экологических проектах (14%) компании.

В свою очередь, представители бизнеса акцентируют внимание на других аспектах, прежде всего — на заботе компаний о своих клиентах и о сотрудниках.

Все участники опроса отмечают существенное укрепление доверия к предпринимательству за последние два десятилетия. Кроме того, в предыдущие два года также наметились положительные изменения в предпринимательской деятельности: увеличилось число новых компаний, включая социально-ответственные, новых товаров и услуг, повысилось качество производимых в России товаров и услуг.

Ранее также сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл закрытую встречу с представителями бизнеса, в ходе которой обсудил «практические и конкретные вопросы», рассказал 25 апреля председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В марте, как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин в ходе встречи с Шохиным обсудил деловой климат в России, кадровые вопросы и фискальную политику. Глава РСПП отметил, что союз проводит ежегодные опросы, по последнему из которых российские бизнесмены оценили состояние делового климата в стране в 2023 году в 2,5 раза лучше, чем за предшествующий период. Предпринимательское сообщество в целом, по его словам, поддерживает политический курс президента и стремится работать по приоритетам национального развития, обозначенным в послании Федеральному собранию.