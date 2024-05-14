Москва, 14 мая, 2024, 19:01 — ИА Регнум. В пространстве Москвы на выставке-форуме «Россия» ближайший месяц посвятят проектам для молодёжи. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

ИЗВЕСТИЯ/ Дмитрий Коротаев

Новая программа получила название «Москва — молодёжная столица».

«Десятки событий в пространстве столицы будут посвящены инициативам и возможностям для подрастающего поколения», — заявила Сергунина.

С 14 мая по 12 июня в пространстве столицы пройдут встречи с представителями юношеских объединений, концерты, мастер-классы и другие мероприятия.

Заммэра добавила, что на одной из тематических сессий выступит руководитель проекта «Молодёжь Москвы» Маргарита Савинкина. Участники познакомятся с направлениями, которые юные горожане предпочитают для профессионального и личностного развития.

На творческой встрече с кинорежиссером Дмитрием Астраханом гости узнают о его опыте работы в кино и театре. Также он объяснит, какие качества важны для начинающих артистов.

Полный список мероприятий разместят на онлайн-странице пространства Москвы. Вход свободный.

9 мая на выставке-форуме «Россия» отметили День Победы. Там прошла торжественная линейка, организованная дирекцией выставки и Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых».

На следующий день, 10 мая, провели Концерт «Песни Великой Победы». Хор Сретенского монастыря исполнил песни, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка-форум «Россия» проводится по указу президента Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.