Москва, 14 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Доля расчётов между Россией и Китаем в национальных валютах уже превышает 90%. Об этом 14 мая сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков в преддверии визита российского лидера Владимира Путина в КНР.

Иван Шилов ИА Регнум

«Очень важно отметить, что увеличивается доля расчётов в национальных валютах. Она уже превышает 90%. В ходе переговоров мы продолжим обсуждение сотрудничества в сфере финансов и инвестиций», — сказал он.

Ушаков добавил, что сейчас в портфеле инвестиционной межправкомиссии более 80 совместных проектов на сумму около $200 млрд.

Помощник президента отметил, что Китай остаётся ведущим торговым партнёром России, а Москва в 2023 году впервые поднялась на четвёртую строчку среди крупнейших контрагентов Пекина.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин 16–17 мая посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Эта поездка станет первой зарубежной после российского лидера вступления в должность. Планируется, что главы государств подпишут совместное заявление, а также ряд двусторонних документов.

Визит Путина в Китай укрепит совместную работу Москвы и Пекина, заявил 14 мая исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что обе страны объективно заинтересованы в том, чтобы продолжать лидировать в усилиях по установлению более справедливого демократичного миропорядка.

Россия и Китай провели почти полную дедолларизацию торгово-экономических связей, заявил Лавров 22 апреля. Он подчеркнул, что более 90% взаимных расчётов двух стран переведены в национальные валюты.

8 февраля помощник Ушаков сообщил, что в 2023 году взаимный товарооборот между Россией и Китаем вырос, установив рекорд — $227,7 млрд.