Москва, 14 мая, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшее время планирует совершить ряд международных поездок, сообщил 14 мая журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Kremlin.ru

«У нас в ближайшее время запланированы некоторые международные поездки», — ответил он на вопрос, стоит ли ожидать визита президента в Турцию.

Ушаков объяснил, что есть договорённости раскрывать планы международных поездок одновременно с партнёрами. Он сообщил, что из международных мероприятий с 5 по 8 июня пройдет ежегодный Международный петербургский экономический форум.

«7-го числа, заранее могу сказать, — президентский день», — уточнил Ушаков.

Он сообщил, что глава государства будет в этот день выступать на форуме и отвечать на вопросы в присутствии лидеров других стран.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит с визитом Китай с 16 по 17 мая. Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин. Пресс-служба подчеркнула, что это будет первая международная поездка российского лидера после его переизбрания на посту президента.

Сопредседатель Ассоциации содействия повороту на Восток (АСПВ) Максим Кузнецов в беседе с ИА Регнум заявил, что Путин и Си Цзиньпин, скорее всего, на встрече обсудят возникшие проблемы перевода платежей между странами, которые уже негативно повлияли на объёмы торговли в начале года. Эксперт также допустил, что лидеры государств значительное время посветят темам промышленной кооперации и технологического сотрудничества.