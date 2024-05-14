Москва, 14 мая, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на приговорах в Пекине обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы международного сотрудничества. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Михаил Климентьевпресс-служба президента РФ/ТАСС

«Состоится углублённый обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах, в том числе в ООН», — заявил Ушаков.

Он добавил, что речь также пойдет о сотрудничестве двух стран в рамках БРИКС.

Переговоры пройдут в узком составе.

Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая. Поездка станет первой после переизбрания и официального вступления в должность.

14 мая стало известно, что в Китае к визиту Путина подготовили большой объём двусторонних документов, в том числе коммерческого характера. Ушаков отметил, что в присутствии лидеров России и Китая планируют подписать 11 межправительственных документов, остальные подпишут без лидеров.

Неформальная встреча Путина и с главой КНР пройдёт 16 мая. Она пройдет в формате ужина с присутствием некоторых членов делегаций.

Владимир Путин 17 мая выступит в стенах Харбинского политехнического университета. Президент осмотрит музейную экспозицию, выступит перед студентами и преподавателями, а в завершении ответит на вопросы слушателей.