Пекин, 14 мая, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Китае, вероятнее всего, обсудит со своим коллегой Си Цзиньпином широкий круг важных вопросов, в том числе тему двусторонних финансовых расчётов. При этом высока вероятность, что отдельные наиболее чувствительные проблемы будут обсуждаться непублично.

Михаил Терещенко/РИА Новости Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум эксперт по развитию деловых контактов с КНР, сопредседатель Ассоциации содействия повороту на Восток (АСПВ) Максим Кузнецов, комментируя информацию о том, что Владимир Путин в конце недели направится в Китай.

В первую очередь, как заметил эксперт, следует понимать, что реальная повестка обсуждений на высшем российско-китайском уровне будет в значительной мере скрыта за общими формулировками, поскольку обе стороны осознают риски введения коллективным Западом во главе с США новых международных санкций, нацеленных на ослабление двустороннего взаимодействия. Однако общие очертания дискуссии понятны, указал Кузнецов.

«Это обсуждение проблемы двусторонних расчётов, которые уже привели к сокращению импорта из КНР на 15,67% в марте и на 13,6% в апреле. Она включает и ряд технологических аспектов, включая развитие цифровых национальных валют, сопряжение системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России и китайской платёжной системы CIPS. Вероятно, Россия и Китай подпишут обновлённое соглашение о поощрении и защите капиталовложений», — прокомментировал собеседник ИА Регнум.

Заметное внимание, вероятно, будет уделено темам промышленной кооперации и технологического сотрудничества, предположил эксперт. Кроме того, сейчас продолжаются переговоры в сфере энергетики, касающиеся проекта поставок в Китай природного газа из России — «Сила Сибири — 2». Сторонам предстоит согласовать окончательную конфигурацию проекта и ценовые параметры.

Визит президента России Владимира Путина в Китай укрепит совместную работу двух стран, заявил 14 мая исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете федерации по его назначению на должность. Дипломат подчеркнул, что дуэт Москвы и Пекина играет важнейшую балансирующую роль в мировых делах. Также он выразил уверенность, что союзников России и Китая, которых уже немало, станет ещё больше, и это пойдёт во благо демократизации международных отношений, тогда как Москва и Пекин объективно заинтересованы в том, чтобы сохранить лидерство в усилиях по установлению более справедливого миропорядка.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава российского государства 16–17 мая посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет его первая зарубежная поездка после официального вступления в должность президента России. Планируется, что будут подписаны совместное заявление и ряд документов о сутрудничестве.