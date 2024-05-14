Москва, 14 мая, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Западные страны способны развязать крупномасштабный конфликт, рассчитывая за счёт него истощить ресурсы России и ряд других стран, заявил кандидат на должность директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 14 мая на пленарном заседании Совета Федерации.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт», — сказал он.

Нарышкин отметил, что цель сторонников большой войны в том, чтобы соперники Запада истощили свои ресурсы и проиграли в борьбе за многополярный мир. Если западные страны сочтут такой вариант событий выгодным и относительно безопасным для них, они вполне могут решиться на него, добавил он.

Кандидат на пост главы СВР добавил, что в мире также есть мировые и региональные игроки, которые ответственно относятся к ситуации. Вместе они способны предотвратить конфликт, который в том числе может перерасти в ядерный.

«Служба внешней разведки России вместе с партнёрскими спецслужбами очень внимательно следит за развитием ситуации в этой сфере», — подчеркнул Нарышкин.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы заявил, что западные элиты планируют спровоцировать новые конфликты в мире, сея межнациональную вражду и сдерживая независимые центры развития. Глава государства подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы не допустить глобального конфликта, но и не позволит угрожать ей.

21 июня 2023 года Путин назвал российскую ядерную триаду средством удержания баланса и стабильности в мире. Он подчеркнул, что её развитие также обеспечивает национальную безопасность страны.