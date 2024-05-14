Москва, 14 мая, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Украинские СМИ случайно или намеренно исказили материал Financial Times о скором назначении Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Андрей Белоусов

Так, в материале британского издания о Белоусове приводится мнение о кадровых перестановках в российском министерстве обороны. В частности, назначение бывшего первого вице-премьера называется сигналом того, что Россия намерена изменить подход к СВО. При этом автор пишет, что Белоусов как грамотный экономист способен привнести экономическую строгость в расходы страны на обоорону.

«Назначение Белоусова, сторонника государственной промышленной политики и технократа, не имеющего собственной базы власти, указывает на то, что Путин хочет получить более жёсткий контроль над рекордными расходами России на оборону в размере 10,8 трлн рублей — и для этого ему нужен управляемый, деловой чиновник (в оригиналеa pliant, no-nonsense — Ред.) Он абсолютно не коррумпирован», — говорится в статье.

ИА Регнум обратило внимание на то, что некоторые СМИ и Telegram-каналы неверно перевели часть текста. Так, вместо управляемого и делового чиновника, например у украинского УНИАНа, появилось «покладистый и беспринципный», что полностью противоречит сказанному в статье.

Скриншот страницы УНИАНа в социальных сетях

В Кремле 12 мая сообщили, что указом президента Сергея Шойгу освободили от должности министра обороны и назначили на пост секретаря Совбеза России. В свою очередь Совету Федерации Путин предложил назначить министром обороны Белоусова, занимавшего пост первого вице-премьера.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Минобороны должно реагировать на передовые идеи, а у Белоусова есть опыт успешного руководства Минэкономразвития и работы на должности помощника президента по экономическим вопросам.