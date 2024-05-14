Калининград, 14 мая, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Четвёртый просветительский и благотворительный Международный фестиваль классической музыки «Кантата», который ежегодно проводят в Калининградской области, в этом году будет проходить с 3 по 9 июня на различных площадках региона. 14 мая была представлена программа фестиваля.

Виталий Невар/ТАСС

В рамках мероприятия состоится семь музыкальных концертов и два гала-концерта. В этом году программу посвятят празднованию 300-летия со дня рождения Иммануила Канта и 150-летия автора «Русской идеи» Николая Бердяева.

Откроют программу концертом вокальной музыки в арт-пространстве «Понарт» в Калининграде. На нём исполнят номера из избранных опер русских и немецких композиторов. Дирижировать будет Фёдор Безносиков из Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Впервые в программе состоится балетный гала-концерт. В него войдут одноактный балет Максима Севагина «В тёмных образах», а также выступления из балетов мировых хореографов Юрия Посохова, Охада Нахарина, Дмитрия Брянцева и Ксении Тернавской, в заключении будет концерт-энигма, который исполнит оркестр Мариинского театра. Кроме того, на концерте будут выступать барочный консорт Tempo Restauro и другие известные исполнители классической музыки.

Кроме музыкальных мероприятий, в программе фестиваля проведут презентацию арт-объекта по итогам open-call с проектом «Таврида. АРТ» и Петербургской академией художеств им. И. Репина в Кирхе Нойхаузен в городе Гурьевск. На этой площадке также организуют музыкальную программу. В рамках фестиваля в том числе проведут лекторий и мастер-классы.

«Классическая музыка охватывает безграничный спектр смыслов и аспектов, выходящих за пределы любого чисто теоретического понимания. И чтобы представить великолепие академического искусства, необходимо регулярно в него включаться», — заявила директор АНО «Фестивальная дирекция» и организатор фестиваля Ольга Акопова.

Она отметила, что «Кантата» уже перестала быть только концертной программой, и теперь является путешествием к самопознанию в сопровождении великих философов Николая Бердяева и Иммануила Канта.

С Подробной программой можно ознакомится на официальном сайте Фестиваля kantatafest.ru. Часть выступлений будут транслировать в соцсети «ВКонтакте». Проект реализуют при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Как сообщало ИА Регнум, с 23 августа по 1 сентября на Красной площади состоится Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Его поручил провести президент России Владимир Путин. Он назвал мероприятие подлинным украшением культурной, общественной жизни Москвы.