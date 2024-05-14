Москва, 14 мая, 2024, 16:50 — ИА Регнум. ЦБ России рекомендовал кредиторам реструктурировать долги предпринимателей, пострадавших от наводнений, следует из письма, которое регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и бюро кредитных историй.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Реструктуризация позволит оказать дополнительную поддержку предпринимателям в регионах, которые в 2024 году оказались в плену весеннего паводка», — отметил регулятор.

Так, если предприниматель обратится с просьбой изменить условия кредитного договора, банкам рекомендуется приостановить исполнение обязательств по нему на согласованный с заёмщиком срок. Банк при этом направит клиенту новый график платежей, не начисляя штрафы и пени.

ЦБ также рекомендовал не учитывать такую реструктуризацию при расчёте индивидуального рейтинга заёмщика.

Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов заявил 10 апреля корреспонденту ИА Регнум, что пострадавшим от паводка в области физическим и юридическим лицам банки предоставят кредитные каникулы. Он пояснил, что банками достигли договорённости о предоставлении всем пострадавшим физическим и юридическим лицам кредитных каникул на полгода с возможностью пролонгации.

Серьёзная ситуация с паводками сложилась в целом ряде регионов России, включая Оренбургскую, Курганскую, Томскую области. Так, уровень воды в реке Тобол в Кургане 18 апреля достиг отметки 10 метров.

С 12 мая режим чрезвычайной ситуации в связи с весенним паводком на реке Лене ввели в Олёкминском районе Якутии. Глава района назвал первоочередными задачами восстановление и обеспечение сотовой связи, а также стабильного электроснабжения сёл.