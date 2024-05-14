Санкт-Петербург, 14 мая, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Уголовное дело, возбуждённое в связи с гибелью людей при падении автобуса в реку Мойка в Санкт-Петербурге, передали в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщили 14 апреля в пресс-службе ведомства.

ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

В ходе состоявшегося сегодня совещания по вопросам расследования преступлений в сфере реализации национальных проектов председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад по уголовному делу, который зачитал и. о. главы следственного управления по Санкт-Петербургу Олег Бобков.

«По результатам заслушивания глава ведомства принял решение о передаче дела в производство следователей центрального аппарата СК России», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 10 мая автобус с пассажирами упал в Мойку, в результате семь человек погибли. Водитель совершил лобовое столкновение с автомобилем, после этого автобус упал в реку с Поцелуева моста.

Водитель Ратматшох Курбонов 12 мая на судебном заседании, где ему избрали меру пресечения в виде ареста до 9 июля, объяснил случившееся отказом тормозов у автобуса. Он извинился перед близкими погибших и перед пострадавшими. Жена водителя сообщила, что причиной мог стать недосып мужчины.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по статье о нарушении Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Бастрыкин поручил комплексно изучить причины дорожной аварии. В рамках уголовного дела силовики провели обыски в компании — владельце автобуса. Суд 13 мая арестовал начальника автоколонны компании-перевозчика Джахангира Халилова.

СК РФ 12 мая сообщил о возбуждении уголовного дела против водителя Курбонова в связи с тем, что он в феврале–марте фиктивно поставил на учёт в своей квартире не меняя десяти мигрантов.

Бастрыкин 11 мая поручил рассмотреть вопрос о вручении госнаград гражданам, помогавшим спасать заблокированный в упавшем в реку автобусе людей.