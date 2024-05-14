Москва, 14 мая, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Ключевой задачей специальной военной операции является достижение победы с минимальными человеческими потерями. Об этом 14 мая заявил кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

«В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остаётся достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом», — сказал Белоусов.

Он подчеркнул, эта задача должна быть решена с минимальными человеческими потерями.

Как передавало ИА Регнум, выступая в Совфеде 14 мая, Белоусов заявил, что получил от президента Владимира Путина задачу интегрировать военную экономику в экономику страны. По его словам, не менее важной задачей будет сделать военную экономику открытой для инноваций.

Также он обозначил приоритетные задачи оборонного ведомства. В их числе обеспечение военнослужащих современными вооружением и техникой в зоне СВО. По его словам, самым насущным вопросом является поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы.

Кандидат на пост министра обороны заявил, что речи о мобилизации не идёт. При этом важным остаётся вопрос комплектования Вооружённых сил.

13 мая в ходе консультаций в Совете Федерации Белоусов отметил, что Министерству обороны необходимо работать над социальным обеспечением участников специальной военной операции и их лечением. Кроме того, он отметил, что нужно заняться ситуацией с избыточной бюрократией и бумажной волокитой, связанной с подтверждением льгот военных. Это должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия.