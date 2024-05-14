Москва, 14 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Росгвардия начала получать тяжелую технику, включая более 30 танков и артиллерию, заявил журналистам в Совете Федерации исполняющий обязанности директора ведомства Виктор Золотов.

«Нехватки боеприпасов нет», — заявил он.

По его словам, у Росгвардии сейчас 36 танков, артиллерия, 15 миномётов. Он отметил, что поставки вооружений службе продолжаются и нехватки боеприпасов в зоне проведения спецоперации нет.

Золотов добавил, что ведомство сформировало три полка в ДНР, участвующих на линии боевого соприкосновения. Он отметил в этой связи, что росгвардейцы получили вооружение, как бронированное, так и лёгкое.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года Госдума приняла закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику, в том числе тяжёлую. В частности, сотрудники Росгвардии смогут применять технику для защиты граждан, обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, пресечения деятельности незаконных вооружённых формирований, подавления сопротивления вооружённых лиц, пресечения движения беспилотников. Президент России Владимир Путин 4 августа 2023 года подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику.

В июле прошлого года Золотов сообщал о планах ввести в ведомстве танковые войска. Тогда он напомнил, что у ведомства уже есть артиллерия и вертолёты, однако необходимы и новые виды вооружения.