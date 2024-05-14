Москва, 14 мая, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов завершил выступление на пленарном заседании Совета Федерации заявлением, что руководствуется принципом «ошибаться можно, врать нельзя».

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«Я руководствовался принципом всегда <…> железобетонный принцип: «Ошибаться можно, врать нельзя». И вот этим я хочу закончить», — заявил Белоусов.

Во время выступления кандидат на должность главы Минобороны заявил, что обязуется приложить все силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач.

Выступая в Совфеде 14 мая, Белоусов обозначил приоритетные задачи оборонного ведомства. В их числе обеспечение военнослужащих современными вооружением и техникой в зоне СВО. По его словам, самым насущным вопросом является поставка боеприпасов, ракет, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы.

Кандидат на пост министра обороны также заявил, что речи о мобилизации не идёт. При этом важным остаётся вопрос комплектования Вооружённых сил.