Москва, 14 мая, 2024, 16:20 — ИА Регнум. «ФосАгро» встречает День химика высоким производственными показателями.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Накануне своего профессионального праздника компания объявила о росте производства продукции в 1 квартале 2024 года на 7% (по сравнению с 1 кварталом прошлого года) до рекордных 3 млн тонн агрохимической продукции. В 2023 году производство агрохимической продукции выросло на 2% по сравнению с 2022 годом и превысило 11,3 млн тонн агрохимической продукции.

Ожидается, что в ближайшее время обогатители кировского филиала АО «Апатит» произведут 750-миллионную тонну апатитового концентрата с момента образования комбината.

Как подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, главной ценностью компании являются ее сотрудники. «ФосАгро» последовательно улучшает социальную защиту трудщихся, наращивает объем льгот и гарантий, зафиксированных в коллективных договорах. Средняя заработная плата сотрудников компании в 2021–2023 гг. выросла на 60%, а в феврале 2024 года зарплаты были проиндексированы ещё на 15%.

«Приближается наш общий профессиональный праздник — День химика. Компания встречает его новыми победами. И каждый член нашего большого 23-тысячного трудового коллектива внес свой вклад в достижение высоких производственных и финансовых результатов», — отметил Михаил Рыбников.

Решением руководства компании сохранен аналогичный уровню прошлого года размер премиальных в честь профессионального праздника. Накануне праздника всем работникам «ФосАгро» будет выплачена премия в размере 50 тысяч рублей. Пенсионеры, состоящие на учете в ветеранских организациях компании, получат к празднику по десять тысяч рублей. На эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей.

Премия начислена всем сотрудникам, находящимся в списочном составе предприятий группы «ФосАгро», по состоянию на 13 мая 2024 года (за исключением внешних и внутренних совместителей и студентов, временно принятых по срочному трудовому договору для прохождения практики). На счета сотрудников и ветеранов компании выплата поступит 21 мая.