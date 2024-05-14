Копенгаген, 14 мая, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян хотел бы, чтобы республика вступила в Евросоюз уже в 2024 году. Об этом он заявил 14 мая в ходе дискуссии на седьмом ежегодном Копенгагенском саммите демократии.

Официальный сайт премьер-министра Республики Армения

Главе армянского правительства задали вопрос, в каком году он хочет принятия страны в ЕС.

«В каком году? В этом!» — ответил Пашинян и рассмеялся.

Копенгагенский саммит демократии в этом году будет проходить с 14 по 15 мая.

Как сообщало ИА Регнум, спикер парламента Армении Ален Симонян 29 февраля призвал подумать о вступлении в Евросоюз. Он добавил, что вступление страны в НАТО не обсуждается.

13 марта Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Армению рассмотреть вопрос о подаче заявки в кандидаты в ЕС. Авторы документа отметили, что это может дать старт трансформации отношений между Ереваном и Брюсселем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 апреля заявила, что Армения жертвует связями с Россией и другими союзниками в погоне за «эфемерными бонусами», которые обещают США и ЕС. Она обвинила армянское руководство в предательстве своего народа.