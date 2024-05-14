Джакарта, 14 мая, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В Индонезии россиянину Константину К.и двум гражданам Украины, братьям Михаилу В. и Ивану В. грозит смертная казнь за производство в подпольной лаборатории и распространение наркотиков, сообщил портал Detik.

Andry Denisah/Global Look Press

Местная полиция обнаружила лабораторию по производству наркотических средств в подвале виллы площадью 180 квадратных метров на Бали. Сотрудники полиции арестовали четверых подозреваемых в производстве наркотиков: одного гражданина Индонезии, одного россиянина и двух граждан Украины.

Стоимость изъятых наркотических веществ оценили в 11,5 млрд индонезийских рупий (более $680 тыс.).

По данным местной полиции, наркотики продавали через «даркнет» и закрытые группы в Telegram. Сеть под названием Hydra Indonesia распространяла коды доступа в закрытые группы на стенах в туристических районах Бали. Сам код представлял собой ссылку на веб-сайт.

Согласно закону Индонезии о наркотиках от 2009 года, всем четверым грозит наказание от пяти лет лишения свободы до смертной казни, а также штраф от одного млрд до 10 млрд индонезийских рупий ($620 тыс.).

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года россиянина, проживающего в Индонезии и консультирующего местную полицию по делам о борьбе с наркотиками, обвинили в создании преступной группировки. При этом в чём именно состояла его преступная деятельность полиция не уточняла.