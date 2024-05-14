Минск, 14 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. В Германии есть политические силы и юристы, которые готовы помочь с расследованием диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2». Об этом 14 мая в интервью агентству БелТА заявил бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.

Jens Büttner/Global Look Press

Он пояснил, что в Германии много пострадавших экономически от взрыва «Северных потоков». Деркач добавил, что с 2022 года после теракта на газопроводах страна, по разным оценкам, потеряла 300 млрд от повышения цен на энергоносители.

«Там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию», — пояснил политик.

Кроме того, по его словам, силы, которые готовы присоединиться к этому процессу, есть в Вашингтоне и Париже.

«То есть никто эту тему замолчать и бросить не даст», ― уверен экс-депутат.

Как сообщало ИА Регнум, теракты на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» совершили в сентябре 2022 года. В результате взрывов полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ 28 сентября 2022 года возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Глава МИД России Сергей Лавров 22 января заявил, что любые попытки честного расследования теракта на «СП» и «СП-2» США полностью блокируют.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия неоднократно запрашивала данные расследования диверсии на «Северных потоках», но ни разу не получила ответа.

Генпрокуратура России 3 апреля обратилась к США, Германии, Франции и Кипру по делу о подрыве «Северных потоков». Ведомство выразило надежду на то, что западные коллеги добросовестно подойдут к рассмотрению этих материалов и исполнят обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств и обеспечивать неотвратимость наказания.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 13 мая заявил, что ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы о расследовании терактов на «Северных потоках» покажут, кто стоит за взрывами. Он добавил, что Россия продолжает призывать зарубежных коллег к конструктивному и неполитизированному сотрудничеству.

Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза организации 26 апреля заявил, что теракт на «Северных потоках» необходимо расследовать под эгидой ООН. Он призвал соответствующие страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в совместном расследовании теракта.

В ответ на эту инициативу Китая в МИД Германии заявили, что Генеральная прокуратура страны уже расследует теракт на «Северных потоках». В свою очередь в МИД Швеции заявили, что власти королевства не видят необходимости в международном расследовании, которое предложил Гэн Шуан.

Постпред при ООН Василий Небензя сообщил на заседании, что западные страны саботировали проект заявления Совбеза по взрывам на «Северных потоках», который предложила Россия.