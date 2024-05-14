Москва, 14 мая, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Блогер, задержанный в Зеленограде за оскорбление участников специальной военной операции, раскаялся. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета

Кадр из видео

В Москве ему предъявили обвинение по части 2 статьи 282 УК РФ — разжигание вражды или ненависти, а также унижение достоинства человека. В ходе допроса стример полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее 36-летний уроженец города Таганрога вел видеотрансляцию, во время которой неуважительно высказывался об участниках специальной военной операции и обещал им расправу. В ходе следственных действий в его квартире провели обыски и изъяли компьютер и мобильный телефон.

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22 апреля стало известно, что ещё одного стримера задержали за оскорбление бойцов СВО в Пензе. Мужчина признал свою вину. По его словам, он выпил и не контролировал свои эмоции.

9 мая в Москве задержали дважды судимого блогера за оскорбления пожилых женщин. Издевательства над пенсионерками он записывал на видео и публиковал в интернете. Мужчина бросился в бега, но его остановили в столичном аэропорту.