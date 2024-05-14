Москва, 14 мая, 2024, 14:25 — ИА Регнум. При проведении миграционной реформы нельзя допустить роста ксенофобии, необходимо не вдаваться в крайности. Об этом 14 мая заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Он отметил, что готовится реформа регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами.

«В рамках этой реформы, которая сейчас нами разрабатывается, нам нельзя впадать в другую крайность — нельзя допустить роста ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам», — сказал Колокольцев.

Министр подчеркнул, что роста ксенофобии в России пытается добиться Запад, чтобы раскачать ситуацию между различными слоями населения в стране.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент Владимир Путин указал российским властям на необходимость кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и с администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Российский лидер 26 марта заявил о необходимости создания системы профилактических антикриминальных мер в миграционной сфере. Глава государства поручил это сделать Генпрокуратуре совместно с МВД, отметив, что ситуация в этой сфере беспокоит многих россиян.

Число совершённых мигрантами преступлений увеличилось в 2023 году на 75%, ситуация в этой сфере требует анализа, заявил 26 марта генеральный прокурор Игорь Краснов. Вопрос борьбы с преступлениями незаконных и трудовых мигрантов не теряет актуальности, подчеркнул он и поручил прокурорам проанализировать ситуацию в регионах.