Москва, 14 мая, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Брат рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), скандально известного из-за участия в голой вечеринке блогера Насти Ивлеевой, рассказал ИА Регнум, что не понимает, почему на его брата обрушилось «столько испытаний» из-за одного мероприятия. Недавно появилась информация, что Vacio покинул Россию, и, предположительно, отправился в США. СМИ допускали, что причиной отъезда стала повестка в военкомат на 15 мая.

Социальные сети Рэпера Vacio на голой вечеринке Ивлеевой

Тем не менее, пока адвокат Vacio не подтвердил, куда тот уехал. Известно, что рэпер получил повестку в военкомат и должен был явиться туда с документами 15 мая. О своём внезапном отъезде рэпер не сообщил даже родному брату, об этом Яков Васильев рассказал ИА Регнум. По его словам, он не общался с Vacio больше года. У них большая разница в возрасте и разные интересы. Созванивались только поздравить друг друга с днем рождения, отметил Яков.

«Я вообще изначально не понимал всей этой ситуации. Ну, погулял. Ну, выпивал. Что в этом такого? Просто раздули из мухи слона. Может быть что-то там и произошло на этой «голой вечеринке», я своими глазами не видел, поэтому ничего сказать не могу. Может быть его вынудили уехать, а может причина в другом. Он мне ничего не сообщал», — рассказалИА Регнум Яков Васильев.

20 декабря в московском в клубе «Мутабор» проходила закрытая вечеринка блогера Ивлеевой, дресс-код на которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, всего на вечеринкое было около 200 гостей. Фото участников мероприятия были опубликованы в сети и внешний вид полураздетых звёзд вызвал бурное осуждение общественности.

Актриса и телеведущая Яна Поплавская раскритиковала участников вечеринки, отметив, что пока погибают люди, нельзя устраивать подобные мероприятия. Она призвала телеканалы и продюсеров бойкотировать засветившихся на вечеринке знаменитостей. Многие участники скагндального мероприятия в клубе «Мутабор» принесли извинения и заявили о готовности «искупить вину», в их числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров,Ксения Собчак, Дима Билан и другие. Но одними извинениями не обошлось.

Настя Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Рэпер Vacío (Николай Васильев), принявший участие в вечеринке в носке на половом органе, был оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), и арестован за мелкое хулиганство и неповиновение полиции и провёл под арестом суммарно 25 суток. Николаю Васильева сначала арестовали на 15 суток, а 6 января Vacio снова был арестован ещё на 10 суток В январе 2024 ему вручили повестку, признали годным к службе и должны были призвать весной. Коллега рэпера Яна Джалю из проекта «Я» подтвердила, в январе рэперу Vacio вручили повестку в армию и он обещал отслужить сколько потребуется, даже проходил медкомиссию. Адвокат рэпера Роман Попов публично обещал, что музыкант «будет служить и не сбежит за границу».