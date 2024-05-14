Москва, 14 мая, 2024, 14:39 — ИА Регнум. В администрации президента помощник главы государства Алексей Дюмин будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, спорта, а также заниматься Госсоветом. Об этом сообщил на брифинге 14 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Алексей Дюмин

«Дюмин, новый помощник президента, будет курировать вопросы ОПК, заниматься Госсоветом и курировать спорт в администрации президента», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что в ведении помощника президента Николая Патрушева будут вопросы кораблестроения. Он подчеркнул, что это огромная и сложная отрасль, в которой пригодится опыт экс-секретаря Совбеза. Новая должность Патрушева не исключает публичности, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Путин указом от 14 мая назначил Дюмина помощником президента России. Ранее, с 2016 года, Дюмин занимал должность губернатора Тульской области. 14 мая президент освободил его от занимаемой должности, назначив исполняющим обязанности главы региона заместителя губернатора Дмитрия Миляева.

Патрушева президент освободил от должности секретаря Совбеза России 12 мая в связи с переходом на другую работу и 14 мая назначил его своим помощником. На пост секретаря Совбеза президент назначил бывшего министра обороны Сергея Шойгу.