Москва, 14 мая, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством экономического развития обсуждают возможность ввода ограничений на ввоз в Россию цветов из недружественных стран. Об этом 14 мая на заседании Госдумы сообщила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мы совместно с Министерством экономического развития рассматриваем меры таможенного-тарифного регулирования для того, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран», — сообщила она.

Лут подчеркнула, что подобные ограничения не должны повлиять на обеспеченность цветами внутреннего рынка. Она добавила, что в России действуют различные меры поддержки участников отрасли, которые помогут увеличить объёмы производства.

«У нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости», — пояснила Лут.

Как сообщало ИА Регнум, в утверждённый правительством перечне недружественных государств и территорий находятся США, Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

В феврале Россельхознадзор попросил ряд стран ЕС прекратить сертификацию гвоздик из Эквадора из-за выявленного в цветах вредителя. Отмечается, что в Россию эквадорские гвоздики поставляются через Нидерланды, Германию, Латвию и Литву. В срезанных цветах стали чаще находить западного (калифорнийского) цветочного трипса — опасного для цветов, овощей и фруктов вредителя.