Страсбург, Франция, 14 мая, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Совет ЕС дал положительную оценку «плану по Украине», который позволит киевскому режиму получить помощь в размере €50 млрд до 2027 года, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

Valsts kanceleja/Global Look Press

«Украина выполняет предварительное условие для получения поддержки (до 50 млрд евро), и теперь могут начать поступать регулярные платежи», — следует из заявления.

Так программа поддержки, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает выделение Киеву до €50 млрд в виде грантов и кредитов для восстановления, реконструкции и модернизации Украины с 2024 по 2027 год.

Финансовая поддержка в рамках «плана по Украине» будет предоставлена Киеву при условии, что страна продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона. Финансовая поддержка Киева, согласно заявлению, будет зависит также от укрепления реформы государственного управления, борьбы с коррупцией и отмыванием денег.

Как заявили в Совете ЕС решение позволит Еврокомиссии выделить до 1,89 млрд евро в качестве предварительного финансирования до тех пор, пока не начнутся регулярные выплаты.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Европейская комиссия перевела Украине первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи в размере 4,5 млрд евро.

В марте главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере 5 млрд евро. В Совете ЕС тогда сообщили, средства пойдут на летальную и нелетальную помощь Украине, а также на обучение украинских военных.

Российская сторона неоднократно отмечала, что западные поставки оружия Киеву лишь продлевают конфликт на Украине. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что поставки оружия ВСУ только приведут «к большей трагедии».