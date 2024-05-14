Ярославль, 14 мая, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области наложил арест на имущество судостроительного завода по иску прокуратуры. Запись об исполнительном производстве появилась в банке данных Федеральной службы судебных приставов.

Олег Смыслов / РИА Новости

Обеспечительные меры приняли после обращения в прокуратуру АО «Лидер гарант», которое поступило 25 апреля. Суть претензий надзорного органа в материалах дела не раскрыли. Следующее заседание назначили на 27 мая.

Ярославский судостроительный завод являлся частной верфью, строящей корабли и суда. Завод также выполнял гособоронзаказ по строительству разъездных рейдовых катеров проекта 02 220 «Ярославец-М», морских буксиров проекта 23 470, сторожевых кораблей проекта 10 410 «Светляк».

Владельцами верфи на 95% являются «Финсудпром», «Лидер Гарант» и ещё две структуры. Оставшиеся 5% отдали миноритарным акционерам. Одна золотая акция есть у Минпромторга.

19 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура решила вернуть в госсобственность акций Ивановского завода тяжёлого станкостроения (ИЗТС). В ведомстве решили, что в 1990-х годах предприятие приватизировали незаконно.

На активы производителя «Хортицы» Ленинский районный суд Курска наложил арест в мае. Взыскателем по делу также выступила Генеральная прокуратура.