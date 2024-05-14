Москва, 14 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Российские военные из группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки в зоне специальной военной операции два американских орудия и британскую самоходную артиллерийскую установку. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, а также 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США», — сказал он.

Генерал добавил, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике украинских формирований в районах Тягинки, Золотой Балки в Херсонской области и Капуловки в Днепропетровской области.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая Конашенков проинформировал, что российские военные впервые поразили в зоне специальной военной операции две 122-мм пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

Кроме того, российские Вооружённые силы впервые сообщили о поражении итальянской гаубицы Melara. Генерал уточнил, что иностранное орудие уничтожили подразделения Южной группировки войск.