ЕС продлил мандат миссии по гражданской безопасности Украины
ЕС продлил мандат миссии по гражданской безопасности Украины до 31 мая 2027 года
Страсбург, Франция, 14 мая, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Совет Европейского союза продлил до 31 мая 2027 года мандат миссии по подготовке сил гражданской безопасности для Украины, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.
«Совет принял решение о продлении мандата консультативной миссии по подготовке сил гражданской безопасности для Украины (EUAM Ukraine) до 31 мая 2027 года», — сообщил Совет ЕС.
Миссия EUAM Ukraine появилась 22 июля 2014 года. Имеет офисы в Киеве, Львове, Одессе, а также мобильные подразделения. В настоящее время офисы в Харькове и Мариуполе не функционируют. Миссия консультирует, обучает и поддерживает такие украинские ведомства как министерство внутренних дел и национальная полиция.
ЕС приветствовал усиление миссии, которое позволит расширить поддержку украинских правоохранительных органов, а также реформ в контексте процесса вступления Украины в ЕС.
Как сообщало ИА Регнум, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в конце января заявил, что с начала СВО европейские страны передали Киеву оружия на €28 млрд и намерены поставить ещё на €21 млрд в 2024 году.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Украина и страны Запада продолжают испытывать финансовые проблемы, а США пытаются переложить бремя поддержки Украины на европейских налогоплательщиков.
В Минобороны России, подводя итоги 2023 года, отметили, что финансовую поддержку Киева оказывают 54 государства, а общий объём их затрат составил более $203 млрд.