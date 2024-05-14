Страсбург, Франция, 14 мая, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Совет Европейского союза продлил до 31 мая 2027 года мандат миссии по подготовке сил гражданской безопасности для Украины, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

Thijs ter Haar

«Совет принял решение о продлении мандата консультативной миссии по подготовке сил гражданской безопасности для Украины (EUAM Ukraine) до 31 мая 2027 года», — сообщил Совет ЕС.

Миссия EUAM Ukraine появилась 22 июля 2014 года. Имеет офисы в Киеве, Львове, Одессе, а также мобильные подразделения. В настоящее время офисы в Харькове и Мариуполе не функционируют. Миссия консультирует, обучает и поддерживает такие украинские ведомства как министерство внутренних дел и национальная полиция.

ЕС приветствовал усиление миссии, которое позволит расширить поддержку украинских правоохранительных органов, а также реформ в контексте процесса вступления Украины в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в конце января заявил, что с начала СВО европейские страны передали Киеву оружия на €28 млрд и намерены поставить ещё на €21 млрд в 2024 году.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Украина и страны Запада продолжают испытывать финансовые проблемы, а США пытаются переложить бремя поддержки Украины на европейских налогоплательщиков.

В Минобороны России, подводя итоги 2023 года, отметили, что финансовую поддержку Киева оказывают 54 государства, а общий объём их затрат составил более $203 млрд.