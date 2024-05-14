* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 мая, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Любой гражданин России, признанный иноагентом и нарушивший правила деятельности таких граждан, может стать фигурантом уголовного дела. При этом нарушение может повлечь за собой как штраф, так и заключение. Об этом ИА Регнум рассказал доктор юридических наук Лев Бертовский, комментируя информацию о том, что уехавшему в Израиль музыканту Андрею Макаревичу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозит уголовное дело за регулярное нарушение закона о деятельности иностранного агента.

Duma.gov.ru

Юрист заметил, что ответственность Макаревича перед уголовным кодексом России, если он нарушил закон, неизбежна. При этом конкретно нарушение статьи 330.1 УК (улонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) может повлечь за собой не заключение под стражу, а начисление крупного штрафа. Причём вероятнее всего это будет именно штраф, но действительно крупный для физического лица — в масштабах сотен тысяч рублей. Конкретный вариант наказания будет зависеть от состава преступления.

Однако никакие нарушения Макаревича не отменяют неприглядную моральную сторону его поведения, считает юрист.

«Соотношение морали и права очень сложное, хотя мораль формирует право, а право формирует мораль. Это такие очень интересные социальные явления, которые взаимосвязаны. Он себя показал, и для людей этого уже достаточно. Для его поклонников это очень многое значит. Я сам очень любил «Машину времени». И очень разочаровался в таких подходах. Человек, пусть даже с пранкером беседуя, начинает говорить, что, мол, пусть ребят убивают, а я буду в это деньги вкладывать. Это, конечно, отвратительно. С моральной точки зрения для меня этот человек перестал существовать», — поделился Бертовский.

Уехавшему из России в Израиль музыкальному исполнителю Андрею Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщили 14 мая в правоохранительных органах. Уточняется, что речь идёт о нарушении статьи 330.1 Уголовного кодекса.

Если уголовное дело возбудят, то исполнителю может грозить лишение свободы сроком до двух лет. Также Макаревича, по данным СМИ, собираются проверить на экстремизм по факту его высказываний, во время пранка Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Они позвонили создателю группы «Машина времени» от имени главы киевского режима Владимира Зеленского. В ходе беседы Макаревич заявил, что «считает дни» до победы Украины в конфликте с Россией, а также выразил готовность спонсировать ВСУ.

Как сообщило ИА Регнум, 13 мая Таганский суд назначил Макаревичу штраф 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Взыскание касалось ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Кодекс РФ об административных правонарушениях).

Вован (Владимир Кузнецов) после пранка с Макаревичем прокомментировал слова музыканта о том, что история нацизма на Украине — это якобы всего лишь пропаганда. Пранкер назвал это высказывание очень глупым и комичным.