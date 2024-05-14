Красноярск, 14 мая, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Восточно-Сибирская нефтегазовая компания (входит в НК «Роснефть») отмечает 30 лет со дня образования. Предприятие разрабатывает древнейшее в мире Юрубчено-Тохомское месторождение, возраст которого превышает миллиард лет.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Восточно-Сибирской нефтегазовой компании исполнилось 30 лет

На сегодняшний день накопленная добыча предприятия оценивается в 18 млн тонн нефти. Процесс обеспечивают 267 горизонтальных скважин, в том числе пять многозабойных. Кроме того, за последние пять лет специалисты реализовали 48 проектов повышения производственной эффективности, благодаря которым удалось получить экономический эффект в 2,7 млрд рублей

Отдаленность Юрубчено-Тохомского месторождения требует инновационных подходов к обеспечению его жизнедеятельности. Основные объекты нефтегазодобычи и инфраструктуры обеспечиваются энергией от газотрубинной электростанции, которая работает на попутном нефтяном газе. Это повышает уровень экологичности производства.

«Роснефть» стремится минимизировать воздействие на экологию, поэтому в регионах присутствия реализует программы по сохранению окружающей среды для будущих поколений. На всех этапах производственной деятельности обеспечивается контроль, измерения и анализ состояния атмосферного воздуха, поверхностных, подземных и грунтовых вод, исследование почв и фауны. «Востсибнефтегаз» выполняет мероприятия корпоративной программы по сохранению биоразнообразия.

«Востсибнефтегаз» обеспечивает рабочими местами более двух с половиной тысяч человек. Предприятие входит в реестр социально-ответственных работодателей нефтегазового комплекса Российской Федерации.