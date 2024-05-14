Москва, 14 мая, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который оскорблял участников специальной военной операции во время видеострима. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК РФ — разжигание вражды или ненависти, а также унижение достоинства человека», — отметила Ирина Волк.

По информации правоохранительных органов, во время съёмки мужчина неуважительно высказывался о тех, кто принимает участие в СВО, угрожал участникам избиением.

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Полиция оперативно установила личность мужчины. Им оказался 36-летний уроженец города Таганрога, который проживал в Зеленограде. Блогера задержали и доставили в отдел района Крюково для допроса. В квартире провели обыски и изъяли компьютер и мобильный телефон.

9 мая стало известно, что в Москве задержали дважды судимого блогера за оскорбления пожилых женщин. Видео с издевательствами над пенсионерками он выкладывал в Сеть. Мужчина пытался сбежать в одну из стран ближнего зарубежья, его удалось задержать в столичном аэропорту.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля суд приговорил уральского блогера к 2,5 года колонии за публичные призывы к террористической деятельности. В своем эфире стример, нецензурно выражаясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю.