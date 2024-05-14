Москва, 14 мая, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Задержания граждан США на территории России происходят, когда они нарушают законы страны. Об этом на брифинге 14 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Если они задерживаются, то они задерживаются по подозрению в нарушении закона», — сказал он.

Однако, по его словам, каждый случай задержания индивидуален, поэтому не стоит обобщать.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая пьяный американец разбил окно детской библиотеки в Мытищах, после чего уснул в помещении. В России он работал репетитором по английскому языку. Виза мужчины действует до декабря 2024 года. 13 мая стало известно, что дебошира отпустили. Он отбыл положенный срок административного ареста.

Другого гражданина США задержала полиция во Владивостоке. 6 мая сообщали, что американский сержант избил свою сожительницу, после чего украл у неё 200 тыс. рублей.