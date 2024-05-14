Москва, 14 мая, 2024, 11:31 — ИА Регнум. У Кремля нет опасений, что кадровые перестановки в Министерстве обороны могут внести дезорганизацию в действия российских войск на фронте. Об этом 14 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, существуют ли подобные опасения.

Ранее возможность таких рисков предположили некоторые западные и украинские СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая президент Владимир Путин указом освободил Шойгу от должности исполняющего обязанности министра обороны и назначил на пост секретаря Совбеза России.

На место главы Минобороны он предложил назначить Андрея Белоусова, занимавшего пост первого вице-премьера. Песков уточнил, что Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем главы президентской комиссии по ВПК.

Кроме того, 12 мая Песков сообщил, что начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов продолжит занимать свой пост. По его словам, в отношении Герасимова никаких изменений не предусматривается.