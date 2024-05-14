Москва, 14 мая, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Запрет США на импорт урана из России не критичен для российской атомной отрасли, заявил на брифинге 14 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Донат Сорокин/ТАСС

«Нет, это не критично. Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что американские власти вводят меры, которые бьют по всем принципам международной торговли. Он назвал запрет США недобросовестной конкуренцией и продолжением незавуалированной линии Вашингтона.

В этой связи Песков отметил, что российская атомная отрасль является одной из передовых в мире, и Россия продолжит её развивать.

Как сообщало 14 мая ИА Регнум, президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете на импорт низкообогащённого урана из России. Документ до этого приняла верхняя палата Конгресса. Законодатели 30 апреля одобрили эту инициативу единогласно.

Закон о запрете на импорт урана из России вступит в силу через 90 дней. При этом документ допускает выдачу министерством энергетики США разрешений на импорт урана из России в случае отсутствия иных источников поставок.

В госкорпорации «Росатом» заявили, что принятый законопроект о запрете на импорт урана из России носит деструктивный характер для глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла. Отмечается, что американская инициатива окажет негативное влияние на ситуацию в атомной энергетике не только в США, но и в других странах.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 13 мая заявил, что подписанный Байденом запрет на импорт российского урана обернётся последствиями для американской экономики. По его словам, в частности, отказ от российского урана приведёт к провалу проектов США в рамках «зелёной энергетики».