Москва, 14 мая, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин занимается губернаторской повесткой и в скором времени на освободившиеся посты глав регионов назначит исполняющих обязанности, заявил 14 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«В самое ближайшее время можно ожидать назначения исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых перешли и переходят сейчас на работу в федеральное правительство», — сказал он.

Песков подчеркнул, что главными критериями, которые опередят, кого назначат на освободившееся места, будут профессионализм и опыт. На вопрос, когда президент встретится с членами нового правительства, представитель Кремля ответил, что сразу, как только сформируют Кабмин.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 12 мая при формировании нового правительства на четыре поста выдвинул губернаторов. Главу Калининградской области Антона Алиханова он предложил назначить министром промышленности и торговли, на пост главы Минспорта глава правительства выдвинул губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, главы Минтранса — губернатора Курской области Романа Старовойта, министра энергетики — главу Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Правительство в полном составе подало в отставку в день инаугурации Путина 7 мая. Он 10 мая внёс кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Госдума в тот же день утвердила его в должности.