Вашингтон, 14 мая, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки совсем не против гонки вооружений в космосе, считают её выгодной для себя. Однако они заметно отстают от России в развитии сил ядерного сдерживания, и это вынуждает их активно продвигать внешнеполитическую повестку, осуждающую любые попытки размещения в космическом пространстве именно ядерного оружия.

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Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум военно-политический публицист Михаил Онуфриенко, комментируя сообщение о том, что Конгресс США потребовал от главы оборонного ведомства страны Ллойда Остина подготовить доклад о возможных последствиях применения ядерного оружия в космосе.

США давно рассматривают космос как сферу вероятных военных действий, напомнил эксперт. Достаточно вспомнить знаменитую стратегическую оборонную инициативу (СОИ). Отказ от неё был вызван простым осознанием факта невозможности гарантировать защиту Соединённых Штатов от массированного ядерного удара Советского Союза, а затем и России.

Тем не менее США в принципе не отказались от милитаризации космоса, заметил Онуфриенко. Более того, они активно продвигают в ООН свою позицию по этому вопросу, согласно которой недопустимым следует считать размещение в безвоздушном пространстве исключительно ядерного оружия. Любое другое, по логике Вашингтона, допустимо. Смысл ясен, указал собеседник ИА Регнум. Он заключается в том, что у США сейчас существенное количественное преимущество в спутниковой группировке перед Россией. Однако у российской стороны есть своё преимущество, которое вызывает в Вашингтоне опасение, а именно — уровень развития сил ядерного сдерживания.

«Доклад, которого ждут от Остина, связан прежде всего с тем, что США надо как-то реагировать на изменения, которые происходят в том числе и в развитии сил ядерного сдерживания. Они оставляют сейчас на боевом дежурстве прежние ядерные ракеты, с испытаниями новых систем у них целый ряд проблем. Называются различные сроки, но суть сводится к тому, что в ближайшие двадцать лет они не смогут заменить ракеты с ядерными боеголовками, чтобы ответить на абсолютно новые уже гарантированно появившиеся ракеты у России. Они в разработках в ядерной сфере безнадёжно отстают на десятилетия. Вот и начинаются разговоры о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе», — прокомментировал Онуфриенко.

Вообще, как указал эксперт, искусственные попытки придать публичность докладу министра обороны, затрагивающему одновременно темы космоса и ядерного оружия, это жест, рассчитанный сугубо на внешнее потребление.

Палата представителей Конгресса США поставила главе Пентагона Ллойду Остину задачу подготовить доклад о возможных последствиях применения ядерного оружия в космосе. Это положение прописано в проекте оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Запрашиваемую информацию Остин должен представить не позднее 28 февраля 2025 года.

В профильном комитете палаты выразили обеспокоенность в связи с появлением сообщений о том, что Россия якобы разрабатывает устройство, позволяющее размещать и использовать ядерное оружие в космосе, которое может применяться против искусственных спутников.

Президент России Владимир Путин заявил, что сообщения о существующих якобы планах Москвы разместить ядерное оружие в космическом пространстве являются вбросом.

В апреле США и Япония отклонили предложение России внести в проект резолюции Совбеза ООН запрет на размещение любых вооружений в космосе, а не только ядерных. Постоянный российский представитель при ООН Василий Небензя отметил, что Москва полностью исполняет взятые обязательства о неразмещении такого вида оружия в космосе.