Москва, 14 мая, 2024, 13:37 — ИА Регнум. В 2023 году объем товарооборота России с Центральной Азией составил больше 44 млрд долларов. Такие цифры привел 14 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин, выступив на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, 33% внешней торговли государств Центральной Азии приходится на Россию.

«Россия является для региона надёжным и ключевым торгово-экономическим партнером, что подтверждается последовательным ростом товарооборота. Его общий объем в минувшем году превысил $44 млрд», — заявил Михаил Галузин.

Важную роль в таких показателях сыграл переход на взаиморасчёты в национальных валютах. Объём таких расчётов с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном уже составил 80%. Далее идут расчёты с Узбекистаном — 55%, с Туркменистаном — 24%.

В 2023 году Россия также заняла лидирующие позиции по темпам прироста товарооборота среди партнёров Китая. Директор первого департамента Азии Иван Желоховцев отметил, что торговля с Пекином преодолела планку в 200 млрд долларов. Изначально такая символическая отметка была намечена на 2024 год.

Также Россия планирует укрепить торговые отношения с Африкой. Для этого потребуется создание портов в ряде стран континента для организации грузопотока отечественных товаров, заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.