Тула, 14 мая, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначили первого заместителя главы региона Дмитрия Миляева, сообщило 14 мая облправительство.

Официальный сайт Губернатора Тульской области Дмитрий Миляев

Ранее занимавшего пост губернатора Алексея Дюмина указом президента Владимира Путина назначили помощником главы государства. От должности главы региона, соответственно, Дюмина освободили.

Дмитрий Миляев с 1999 по 2000 год работал заместителем директора по социальным вопросам в профессиональном лицее № 25 им. Демидова. Спустя некоторое время стал исполняющим обязанности директора, а затем директором по социально-экономическим вопросам.

В 2000 году перешёл работать в пищевую отрасль. В 2011 году его назначили заместителем министра, директором отдела госполитики в сфере АПК. В 2014 году возглавил министерство сельского хозяйства области. Занимал должность главы администрации Тулы. В правительство региона пришёл в ноябре 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 мая подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Максим Орешкин стал заместителем главы аппарата президента, бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев — помощником президента. В тот же день глава государства назначил Антона Вайно руководителем администрации главы государства. Пресс-секреатрь президента Дмитрий Песков сохранил свой пост.