Москва, 14 мая, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Московские предприятия поставляют на отечественный рынок инновационные импортозамещающие товары. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в том числе столичные производители разрабатывают умные метки, бирки и смарт-карты.

Александр Щербак/ТАСС

Градоначальник подчеркнул, что изделия с RFID-чипами жители Москвы используют каждый день. В том числе, они встроены в карты для оплаты проезда в общественном транспорте, пропуски на работу, социальные карты и другое.

«За прошлый год одно столичное предприятие в два раза увеличило производство RFID-меток для автотранспорта», — сообщил Собянин в своем Telegram-канале. Изделия с такими метками крепятся на лобовое стекло, их распознает считыватель и пропускает транспортное средство. Кроме того, продукция этого предприятия используется при выпуске карты москвича, карты «Москвёнок», ЕМИАС, карты «Тройка».

Ещё одна столичная компания разработала считыватель для социальных карт с меткой для людей с ограничениями по здоровью.

«Устройство помогает оплатить проезд и «удержать» зеленый сигнал светофора при переходе перекрестков», — отметил мэр.

По словам Собянина, власти Москвы осознают, насколько важно развитие высокотехнологичной промышленности, поэтому предпринимает всё для их поддержки. В том числе, помогают в выходе на экспортный рынок, предоставляет различные займы и льготы. А для резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» работает специальный налоговый режим, который позволяет сэкономить средства и в будущем направить их на расширение производства, закупку оборудования и модернизацию площадки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о влиянии офсетных контрактов на развитие фармацевтической отрасли столицы. Градоначальник отметил, что такие договоры стали важным инструментом для обеспечения технологического суверенитета страны.

Принятие федерального закона об офсетах столичное правительство инициировало около 10 лет назад. Согласно таким контрактам, инвесторы создают новые производства, а в обмен получают со стороны государства гарантии на закупку части их продукции.