Лондон, 14 мая, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Британская морская пехота получит до шести новых кораблей, которые позволят запускать дроны и стрелять из лазерного оружия, сообщила газета The Telegraph.

Dstl/Global Look Press

«Мы делаем эти важные инвестиции в судостроение, чтобы построить будущий королевский флот, необходимый для сдерживания наших противников», — заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью газете.

По его словам, Великобритания вкладывает деньги в оснащение кораблей из-за возможного противостояния с Китаем на море. Новые корабли будут оснащены лазерным оружием, системами запуска беспилотных летательных аппаратов. Новые суда будут использовать для переправы спецназа морской пехоты с моря на берег по всему миру.

Шэппс также добавил, что Китай и Россия вкладывают значительные средства в свои вооруженные силы, и Запад не должен оставаться позади.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Шэппс опубликовал в соцсети Х кадры испытаний засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire. По словам главы минобороны, лазер способен поражать цели со скоростью света. В ролике смоделировали, как установленный на военном корабле лазер вывел из строя катер, ослепил один БПЛА и сбил другой.

В январе министерство обороны Великобритании сообщило об успешном испытании лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire. Комплекс успешно поразил несколько воздушных целей.

В России на боевом применении есть не только лазерное оружие «Пересвет», но используется также лазерный комплекс «Задира». Комплекс способен поражать цель на расстоянии до пяти километров.