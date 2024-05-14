Ярославль, 14 мая, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области арестовал имущество ПАО «Ярославский судостроительный завод». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, о принятии обеспечительных мер ходатайствовала прокуратора региона.

Олег Смыслов/РИА Новости

Ответчиком по делу выступает московское АО «Лидер Гарант». Заявление поступило в суд 25 апреля, судья удовлетворил его в тот же день. Суть претензий прокуратуры не раскрывается. Следующее заседание по делу назначили на 27 мая.

Предприятие является частной верфью, которая строит буксиры, танкеры, рыболовные траулеры, земснаряды, скоростные катера и катера на воздушной подушке. В том числе в рамках гособоронзаказа оно выпускает катера и корабли для Минобороны.

Владельцами ЯСЗ на 95% являются «Финсудпром», «Лидер Гарант» и ещё две структуры. Оставшиеся 5% принадлежат миноритарным акционерам. Одной золотой акцией владеет Минпромторг. Несколько лет назад собственники предприятия пытались продать его Объединенной судостроительной корпорации.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Генеральная прокуратура подала в арбитражный суд иск о возвращении в собственность государства акций Ивановского завода тяжёлого станкостроения. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что предприятие в 1990-х годах приватизировали незаконно.

Из документов следует, ответчиками являются ОАО «ИЗТС», ООО «Техинвест», ООО «Инвестпроект» и физические лица, владеющие ценными бумагами предприятия. Суд удовлетворил просьбу Генпрокуратуры в качестве обеспечительной меры наложить арест на акции ИЗТС, а также на всё движимое и недвижимое имущество завода, включая денежные средства на банковских счетах, и АО «Станки и инструмент».