Москва, 14 мая, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины планируют развернуть пять из десяти бригад, которые сформируют в ближайшие недели, на защиту Киева на фоне продвижения российских войск в Харьковской области, сообщила газета Politico.

Ulf Mauder/Global Look Press

«Пять из десяти новых бригад, которые будут сформированы в ближайшие недели, будут развернуты для защиты столицы», — отмечает автор статьи Джейми Деттмер.

По мнению журналиста, в качестве меры предосторожности украинские чиновники планируют усилить оборону Киева. При этом новый закон, который вступает в силу на этой неделе, даст больше полномочий офицерам ВСУ по призыву на военную службу и усложнит жизнь украинским уклонистам. Одна из мер закона о мобилизации на Украине включает замораживание банковских счетов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая корреспондент Ник Пэтон Уолш в статье для американского телеканала CNN отметил, что ситуация для ВСУ в зоне специальной военной операции продолжает ухудшаться. Он добавил, что российские войска осуществляют успешное продвижение сразу на нескольких направлениях. Журналист назвал происходящее в зоне СВО ночным кошмаром для киевского режима.

Начальник генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что командование ВСУ направило в Харьковскую область резервы в связи с продвижением российской армии на указанном направлении.