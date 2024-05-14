Москва, 14 мая, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Для проверки состава на участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы (салатовая линия) временно увеличили интервалы движения поездов, сообщил департамент московского транспорта в своём Telegram-канале.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения для проверки состава», — сообщили в пресс-службе.

К настоящему моменту движение на салатовой ветке вводится в график.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 4 апреля из-за повреждения контактного провода приостановили движение поездов на МЦД-1 и Белорусском направлении.

Месяцем ранее, 2 марта, из-за человека на путях в московском метро приостановили движение на Люблинско-Дмитровской линии.