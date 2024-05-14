* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 мая, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Сбежавшему из России в Израиль музыканту Андрею Макаревичу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом 14 мая сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Речь идёт о нарушении статьи 330.1 Уголовного кодекса России.

«На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ)», — заявил представитель правоохранительных органов, слова которого приводят «Известия».

Если уголовное дело возбудят, то музыканту может грозить лишение свободы сроком до двух лет. Кроме того, Макаревича собираются проверить на экстремизм. Речь идёт о его высказывании во время пранка Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров).

Они позвонили создателю группы «Машина времени» от имени главы киевского режима Владимира Зеленского. В ходе беседы Макаревич заявил, что хочет, чтобы Украина победила в конфликте с Россией. Он также добавил, что «считает дни» до указанного события.

Как сообщило ИА Регнум, 13 мая Таганский суд назначил музыканту Андрею Макаревичу штраф 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Взыскание касалось ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Кодекс РФ об административных правонарушениях).

Вован (Владимир Кузнецов) после пранка с Макаревичем прокомментировал слова музыканта о том, что история нацизма на Украине якобы является лишь пропагандой. Пранкер назвал это высказывание очень глупым и комичным.

9 мая появилась информация о том, что в отношении рэпера Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Фёдоров, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в России возбудили уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. Его также объявили в розыск.