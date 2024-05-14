Симферополь, 14 мая, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Игры Украины с американскими истребителями четвёртого поколения F-16 сильно ей аукнутся. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Все игры киевских преступников — до поры до времени и сильно им аукнутся», ― процитировала «Lenta.ru» спикера крымского парламента.

Он подчеркнул, что поставка Киеву истребителей лишь подтверждает, что бдительности терять нельзя. Константинов считает, что в конечном счёте угроза со стороны Украины будет ликвидирована вместе с самой Украиной как государственным образованием.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обещанные королевством американские истребители четвёртого поколения F-16 появятся на Украине в течение месяца.

Ранее о похожих сроках в поставках F-16 сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в украинском военном руководстве. Тогда утверждалось, что первые самолёты, обещанные Данией, Норвегией, Нидерландами и Бельгией, появятся на Украине до конца июля. Британское издание Standard, в свою очередь, сообщало, что первые истребители F-16 предоставят Киеву в течение нескольких недель.

В МИД России 6 мая заявили, что Москва будет расценивать F-16 как носители ядерного вооружения, поскольку эти истребители относятся к платформам двойного оснащения. В ведомстве напомнили, что F-16 задействуются в так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в феврале высказал мнение, что в случае использования ВСУ обещанных Киеву истребителей F-16 с аэродромов стран — членов НАТО Россия может уничтожить их как законную цель. Эксперт отметил, что при размещении этих самолётов на авиабазах в Румынии и Польше они превратятся в мишени для российских военных.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что истребители F-16 в случае их поставок на Украину также станут законной целью для Вооружённых сил России, как и другие виды вооружения, предоставляемые Киеву западными союзниками. Президент РФ Владимир Путин указал, что эти самолёты не способны изменить ход специальной военной операции. Кроме того, переданные ВСУ F-16 будут нещадно уничтожать, даже если их направят против России с аэродромов в третьих странах.