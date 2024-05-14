Волгоград, 14 мая, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Цистерна с дизельным топливом и вагон с пиломатериалами загорелись на станции Котлубань Волгоградской области, где сошли с рельсов вагоны грузового поезда. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ludek Сход с рельсов

Информация о возгорании на станции Котлубань в посёлке Самофаловка поступила в 01:55 мск. Горели цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами. Прибывшие на место происшествия пожарные расчёты первого пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03:38 мск.

Пострадавших в результате ЧП нет. Движение в районе схода грузовых вагонов восстановлено по одному пути в реверсивном режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за вмешательства посторонних лиц. Движение составов в районе происшествия приостановили. В РЖД предупредили о том, что пассажирские поезда могут следовать с задержками.

5 мая в районе станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги (входит в состав ОАО «РЖД») в Ростовской области сошёл с рельсов электровоз грузового состава.

В ночь на 11 мая на этой же станции произошёл сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием цистерны с топливом. По факту случившегося организовали проверку.